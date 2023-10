Migranti: Kelany (Fd'I), basiti per sentenza Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Catania, "con le ordinanze che non convalidano il trattenimento dei tunisini nelle procedure di frontiera, è evidente che si sia consumato un ulteriore caso di decisione politica e ideologizzata. È gravissimo il fatto che chi abbia giudicato il caso sia persona che abbia manifestato sui social, poi chiusi ad orologeria, convinzioni politiche contro Salvini e a favore delle politiche immigrazioniste delle Organizzazioni non governative". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fd'I. "Lo stesso giudice che afferma che il decreto immigrazione violerebbe la costituzione, così sconfessando lo stesso presidente della Repubblica che lo ha controfirmato, giudica in evidente violazione dell'articolo 111 Costituzione, che impone che ogni processo si svolga di fronte ad un giudice terzo ed imparziale - prosegue la parlamentare -. Chiederemo lumi per comprendere se si siano travalicati i limiti fissati dalla Carta costituzionale".(Rin)