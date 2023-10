Polonia-Lituania: domani ministri Agricoltura a colloquio su importazioni di grano da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani i ministri dell’Agricoltura di Polonia e Lituania, Robert Telus e Kestutis Navickas, discuteranno del tema delle importazioni di grano dall’Ucraina. Lo ha appreso l’emittente radiofonica “Rmf24”. La scorsa settimana Vilnius ha offerto a Varsavia di farsi carico di una parte del controllo qualitativo sulle derrate cerealicole che dall’Ucraina transitano in Polonia. Le ispezioni dovrebbero avvenire nei porti lituani. Se le autorità polacche e lituane troveranno un accordo, questo sistema aprirà alla possibilità di aumentare la quantità di cereali ucraini che transitano attraverso la Polonia in direzione di altri mercati. Attualmente, essa è pari a circa 270 mila tonnellate al mese. Resta però invariato il no di Varsavia alle importazioni nel mercato nazionale. Il ministro dell’Agricoltura polacco ha reso noto la scorsa settimana che Varsavia non intende approvare l’introduzione di un sistema di licenze alle esportazioni cerealicole ucraine. Il sistema prevederebbe che Kiev possa tornare a esportare il proprio grano in Polonia dopo la fissazione di una quantità specifica da parte del governo polacco e il rilascio di licenze ai produttori da parte dell’esecutivo ucraino. (Vap)