- Per quanto riguarda Marta Fascina, “noi riteniamo che debba tornare in Parlamento, però è un fatto completamente personale”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ad “Agorà”, su Rai Tre. “Se non torna – ha aggiunto –, significa che avrà fatto altre scelte. Noi l'aspettiamo". (Rin)