Croazia: a Mont-de-Marsan la consegna del primo caccia multiruolo Dassault Rafale

22 luglio 2021

- Sarà consegnato oggi alla Croazia presso la base dell'aeronautica francese di Mont-de-Marsan il primo aereo da caccia multiruolo Dassault Rafale. Lo ha annunciato il ministro della Difesa croato Mario Banozic, precisando che altri sei velivoli dello stesso tipo arriveranno in Croazia "all'inizio del secondo trimestre del prossimo anno". Lo riferisce l'agenzia di stampa "Hina", secondo cui il Paese balcanico acquisterà un totale di 12 Dassault Rafale per la sua aeronautica militare. "Tutto sta andando secondo i piani, il progetto sta andando avanti come avevamo immaginato, l'infrastruttura è in fase di sviluppo e parallelamente stiamo formando piloti e tecnici, preparandoci con i partner francesi per il trasferimento delle conoscenze e delle attrezzature", ha spiegato Banozic. Dopo la consegna, i piloti croati si recheranno alla base di Mont-de-Marsan per l’addestramento. (Seb)