Sanità: policlinico Gemelli, al via nuova campagna per lascito testamentario a Fondazione (3)

Grazie all'instancabile lavoro di più di 1.150 ricercatori, il Policlinico Gemelli coniuga quotidianamente ricerca, formazione e assistenza. Ciò rende il Policlinico un riferimento a livello internazionale nell'ambito della ricerca e contribuisce alla crescita della cultura medica e sanitaria del Paese". "Questa attività va però finanziata, sostenuta e valorizzata con costanza e risorse crescenti, solo in questo modo è possibile continuare a curare di più e meglio" – prosegue il professor Giovanni Scambia - Fin dalla sua istituzione il Policlinico Gemelli ha sempre dedicato un'attenzione pionieristica all'oncologia, sviluppando nel corso degli anni una rete integrata di servizi di accoglienza, diagnosi, terapia e riabilitazione con una continua capacità di innovazione. Infatti, con oltre 50.000 pazienti trattati in media ogni anno il Gemelli è oggi il più grande Polo oncologico in Italia. E proprio grazie alla ricerca sanitaria nel campo dell'oncologia pediatrica e a cure di eccellenza e terapie mirate Eva ce l'ha fatta".