Sanità: policlinico Gemelli, al via nuova campagna per lascito testamentario a Fondazione (4)

Eva ha sette anni ed è la bambina del sì, il sì verso la vita, verso le nuove cose da scoprire, verso il coraggio e la forza che trova ogni giorno. "Era dicembre del 2018, eravamo in vacanza ed Eva viene colpita da una forte febbre. Da quel momento, in un susseguirsi rapido, la nostra vita è cambiata completamente. In pochissimo tempo abbiamo mosso i primi passi al Policlinico Gemelli dove alla nostra piccola è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta (Lla)", racconta il papà Emiliano. La leucemia linfoblastica acuta (Lla) è un tumore del sangue che prende origine dai linfociti ed è caratterizzata da un accumulo di queste cellule nel sangue, nel midollo osseo e in altri organi. Si tratta di una malattia che progredisce velocemente.