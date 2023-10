Sanità: policlinico Gemelli, al via nuova campagna per lascito testamentario a Fondazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo ricevuto la diagnosi ci siamo sentiti sprofondare perché niente stravolge di più un genitore della diagnosi di una malattia per il proprio figlio. Abbiamo percorso un cammino lungo, doloroso e pieno di ostacoli. Ogni volta che ci vedeva tristi, preoccupati Eva ci consolava dicendo che sarebbe guarita. Grazie alla ricerca è andata proprio così", racconta la mamma Elisabetta. Oggi Eva sta bene. Inizia a esplorare tutti quei piccoli importanti dettagli della vita che non ha potuto vedere subito e che osservava a distanza dalla finestra della sua stanza dell’ospedale. Ha visto il mare, va a scuola. Ha assaporato la gioia delle feste con gli amichetti. Vive. Grazie alla ricerca. (segue) (Com)