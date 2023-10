Sanità: policlinico Gemelli, al via nuova campagna per lascito testamentario a Fondazione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare un lascito solidale significa inserire nel proprio testamento, in qualità di erede (eredità) o di legatario (legato), uno o più enti senza scopo di lucro. Il testamento solidale è dunque uno strumento straordinario per sostenere le organizzazioni non profit come la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e garantire ai pazienti di domani le migliori cure possibili. Con il testamento alla Fondazione Gemelli Irccs si possono sostenere progetti di ricerca in settori come l’oncologia (adulta e pediatrica), le malattie dell’invecchiamento e neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer), le malattie neuromuscolari, la cardiologia e la gastroenterologia. Oppure il testamento può essere destinato alle finalità istituzionali della Fondazione contribuendo alla realizzazione di progetti di assistenza, ricerca e solidarietà, a interventi volti a migliorare ambienti e dotazioni tecnologiche del Policlinico o a finanziare borse di studio e percorsi di carriera di nostri medici e ricercatori. (Com)