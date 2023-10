Kenya: ministro Difesa, nostro governo prenderà di mira chi finanzia al Shabaab "dentro e fuori dal Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya “prenderà di mira” chi finanzia i miliziani e le attività del gruppo jihadista al Shabaab, dentro e fuori dal Paese. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa keniota, Aden Duale, ricordando che i jihadisti hanno intensificato le loro attività nel Paese ma “verranno sconfitti” da squadre di sicurezza multi-agenzia “che lavorano 24 ore su 24 per rendere sicura” la nazione dell'Africa orientale. "Ci occuperemo delle cellule terroristiche e dei finanziatori all'interno e all'esterno del nostro Paese", ha dichiarato il ministro parlando da Isiolo, nel Kenya centrale. Duale ha insistito sul fatto che le squadre di sicurezza stanno lavorando duramente per sconfiggere i miliziani lungo il confine comune con la Somalia, aggiungendo che le forze speciali insieme alle squadre di intelligence stanno prendendo di mira anche i finanziatori del gruppo jihadista e che la sorveglianza regionale è stata intensificata. Il ministro ha inoltre invitato a non lanciare continui allarmi sulla sicurezza. “Non diciamo alla gente quanti incidenti di sicurezza sventiamo ogni ora, ogni giorno nel nostro Paese. Abbiamo messo tutto in atto, le nostre forze, ogni risorsa e non ci fermeremo davanti a nulla per garantire che il nostro Paese sia sicuro e protetto dai terroristi”, ha aggiunto, ricordando che il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha promesso di sostenere la guerra contro il terrorismo nel paese e nella regione durante il suo recente tour nel paese.“È stato qui per due giorni. Condividiamo l’intelligence, lavoriamo insieme nel Paese, nella regione e nel Corno d’Africa per attaccare in modo decisivo le strutture del terrorismo”, ha detto Duale. (Res)