Ucraina: Borrell, sono sicuro che Usa proseguiranno nel sostegno a Kiev

- La guerra in Ucraina sta avendo profonde conseguenze per tutto il mondo: "sono sicuro che gli Stati Uniti rivedranno la loro decisione" sul sostegno a Kiev. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa congiunto con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri Ue a Kiev. "Forse non è vista così da tutti nel mondo, ma per noi europei, mi permetta di ripeterlo, è una minaccia esistenziale", ha affermato Borrell. "Per questo dobbiamo continuare a sostenervi e a discutere con i nostri alleati e amici statunitensi, affinché anche loro continuino a sostenervi. Sono certo che questa decisione sarà riconsiderata e che tutti insieme saremo al vostro fianco", ha concluso Borrell rispondendo a una domanda sugli Stati Uniti, dove un accordo raggiunto al Congresso ha evitato il cosiddetto "shutdown", ma ha fatto saltare un aiuto di 6,2 miliardi di dollari previsto per Kiev. (Beb)