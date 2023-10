Energia: Spagna, Naturgy costruirà impianto di biometano da 40 gigawattora in Andalusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naturgy costruirà il suo sesto impianto di produzione di biometano in Spagna e il primo in Andalusia nel comune di Utrera, a Siviglia, con una capacità di produzione di 40 gigawattora. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "Energy News", l'impianto dovrebbe entrare in funzione nel 2025 e sarà in grado di ridurre 68 mila tonnellate di rifiuti agricoli e zootecnici ogni anno, promuovendo l'economia circolare del territorio e la sua transizione verso un modello economico più sostenibile. Il gruppo gestisce già più di 60 progetti di biometano in diverse fasi di sviluppo. L'azienda dispone di due impianti di produzione propri: uno situato presso l'impianto di depurazione di Bens, a La Coruna (in Galizia) e l'altro a Cerdanyola del Vallas, a Barcellona (Catalogna). A questi si aggiungerà nei prossimi mesi un terzo impianto, attualmente in fase finale di costruzione, situato presso l'allevamento di Porgaporcs a Vila-Sana, a Leida, in Catalogna.(Spm)