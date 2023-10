Argentina: Milei, con me presidente in 15 anni arriviamo ai livelli di vita dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina, ad oggi un Paese capace di "default seriali", potrebbe in quindici anni "raggiungere il livello di vita simili a quelli dell'Italia o della Francia". Lo ha detto il candidato alla presidenza dell'Argentina, l'economista liberale Javier Milei, presentando - in apertura del primo dibattito televisivo - il radicale piano di riforme economiche del suo eventuale governo. Una strategia centrata su un "drastico taglio del debito pubblico, sulla semplificazione del sistema tributario e una deregolamentazione a fondo dell'economia", con un piano di privatizzazioni che permetta di "sbarazzarsi delle nefaste imprese dello Stato, aprire l'economia e chiudere la Banca centrale". Con un simile pacchetto, ha detto il vincitore delle primarie di agosto, "l'Argentina potrebbe raggiungere il livello di vita simili a quelli dell'Italia o della Francia, in quindici anni. Se me ne danno venti, arriviamo alla Germania e se me ne danno 35, gli Stati Uniti". (segue) (Abu)