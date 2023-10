Argentina: Milei, con me presidente in 15 anni arriviamo ai livelli di vita dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore de La libertà avanza (Lla) ha rilanciato le accuse contro la "maledetta casta", responsabile di un "modello" che muove da una premessa "nefasta" secondo cui , "dove c'è una necessità nasce un diritto. Il problema è che le necessità sono infinite ma le risorse per pagare i diritti sono finiti". Il tutto crea uno squilibrio che "si risolve attraverso il deficit fiscale. Ed è per questo che l'Argentina negli ultimi 122 anni ha avuto 102 deficit fiscali. E che delle 22 crisi che ha avuto, venti sono di origine fiscale. E come si finanzia? Si finanzia con il debito", ha detto Milei puntando il dito sulla causa che porta al default, rendendo l'Argentina il "massimo fallimentare seriale della storia moderna". (Abu)