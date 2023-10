Ucraina: ministro slovacco uscente Wlachovsky, a Kiev per sostenere vostro percorso verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri degli Esteri europei a Kiev è un momento “storico e simbolico”. Lo ha detto Miroslav Wlachovsky, ministro degli Esteri slovacco uscente, al suo arrivo a Kiev per il Consiglio Ue informale degli Affari esteri. "Questo è un momento davvero storico e anche simbolico: i leader dei ministeri degli Esteri dei Paesi dell'Unione europea si incontrano a Kiev. Siamo venuti qui per esprimere il nostro pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, e siamo venuti qui per sostenere la vostra ambizione verso l'integrazione nell'Unione europea", ha dichiarato il ministro slovacco. "Quest'anno sarà molto importante. A novembre ci sarà la valutazione e a dicembre i leader dei nostri Paesi si incontreranno e decideranno come procedere", ha concluso Wlachovsky. (Beb)