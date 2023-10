Migranti: la Guardia costiera libica recupera 110 persone a nord-est di Khoms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera libica ha intercettato 110 migranti in due operazioni separate a nord-est della città di Khoms, nella Libia nord-occidentale. La motovedetta “Ghat" ha riportato a terra 110 migranti africani illegali che erano a bordo di due gommoni in rotta verso le coste europee. I migranti sono stati inviati in un punto di raccolta nella base marittima di Khoms, prima di essere consegnati alle autorità competenti, riferisce l’agenzia di stampa “Lana”. (Lit)