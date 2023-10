Libia: presidente Parlamento, "elezioni solo con autorità unificate”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha sottolineato la necessità di insediare una nuova autorità esecutiva unificata per condurre il Paese alle elezioni. Lo ha annunciato lo stesso Saleh nel corso di un incontro con i notabili dell'ovest e del sud della Libia. "I parlamentari non vedono l'ora di approvare i progetti di legge elettorali elaborati dalla Commissione 6+6", ha detto Saleh, in riferimento al comitato paritetico della Camera dei rappresentanti e dall'Alto Consiglio di Stato (il Senato con sede a Tripoli) per scrivere le "regole" delle prossime elezioni parlamentari e presidenziali. "Dopo l'emanazione delle leggi ci sarà bisogno di una nuova "autorità unificata", ha affermato Saleh, parlando in particolare della "formazione di un governo in formato ridotto con compiti definiti per portare il Paese alle elezioni".