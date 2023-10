Algeria: Tebboune porge condoglianze per morte generale Ben Hadid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha espresso le sue condoglianze per la morte del generale in congedo Hussein Ben Hadid, deceduto ieri sera. Lo ha riferito la televisione nazionale, ricordando che Ben Hadid era stato incarcerato due volte a causa delle sue dichiarazioni nei confronti al regno dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Ben Hadid era un alto ufficiale dell'esercito algerino, raggiunse il grado di generale e guidò la terza regione militare nel sud-ovest negli anni '90. Nel maggio 2019, Ben Hadid è stato posto in custodia cautelare dopo una lettera, in cui chiedeva una soluzione politica alla crisi piuttosto che la soluzione costituzionale sostenuta dalla leadership dell’esercito guidato da Ahmed Gaid Salah, ex capo di Stato maggiore dell'esercito. La salute dell’ex generale era peggiorata negli ultimi anni e dalla sua scarcerazione non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.(Ala)