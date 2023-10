Roma: tentano di occupare alloggio Ater a San Lorenzo, 3 persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina il II gruppo Sapienza della Polizia di Roma Capitale è intervenuto in via dei Marsi, zona San Lorenzo, dove da segnalazioni pervenute era appena stato occupato un alloggio di proprietà dell'Ater, da parte di tre persone. Gli agenti, giunti sul posto, hanno immediatamente provveduto a sgomberare l'appartamento, denunciando i responsabili per occupazione abusiva, con annessa sanzione di oltre 21 mila euro. L'immobile è stato restituito all'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica, in attesa di assegnazione all'avente diritto. (Rer)