Telecomunicazioni: l'Egitto ha realizzato cinque cavi sottomarini dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha costruito cinque cavi sottomarini per le telecomunicazioni dal 2016. Lo ha affermato il ministro egiziano delle Telecomunicazioni e dell'Informatica, Amr Talaat, nel corso della conferenza "Hekayet Watan" (Storia di una patria). "L'Egitto aveva 13 cavi sottomarini fino al 2016. Da allora il Paese ne ha costruiti altri cinque con investimenti fino a 300 milioni di dollari", ha detto Talaat, aggiungendo che "una volta che entreranno in servizio, questi cavi aumenteranno i proventi dell'Egitto da 3 miliardi a 7 miliardi di sterline egiziane (circa 210 milioni di euro) all’anno". "Grazie alla sua posizione geografica, più del 90 per cento dei dati circolano che tra Oriente e Occidente attraversano il territorio e le acque territoriali dell’Egitto", ha continuato Talaat. (Cae)