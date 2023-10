Infrastrutture: 24 aziende giapponesi valutano investimenti nel Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione d'affari composta da 24 aziende giapponesi ha presentato progetti di investimento nella Zona Economica del Canale di Suez (SCZone) in Egitto, nei settori dell'ingegneria, delle strutture, dei servizi finanziari, del trasporto marittimo e della consulenza. Lo ha affermato la SCZone in un comunicato dopo l'incontro tra il presidente della zona economica esclusiva, Walid Gamaluddin e la delegazione. Entrambe le parti hanno conferito il proprio sostegno ai progetti sui carburanti verdi, che danno impulso alle piccole e medie imprese e alle start-up, nonché ai progetti che la parte giapponese intende realizzare nel campo dei carburanti verdi.CaeEgitto: raggiunta l'autosufficienza in sette colture agricoleIl CairoL’Egitto ha raggiunto l’autosufficienza in più di sette colture agricole. Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Al Sayed al Quseir, nel corso della conferenza "Hekayet Watan" (Storia di una patria). "Le esportazioni agricole dell'Egitto sono salite a 6,5 milioni di tonnellate attualmente dai 4 milioni di tonnellate del 2014", ha rivelato Al Quseir, aggiungendo che "è probabile che le esportazioni agricole raggiungano le sette milioni di tonnellate entro la fine del 2023". Secondo Al Quseir, l’Egitto punta a nuovi mercati mondiali come Giappone, Cina e Stati Uniti. (Cae)