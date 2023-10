Autonomia: Lo Russo (sindaco Torino), evitare di smarrire principi fondamentali di coesione nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono componenti che giocano un ruolo fondamentale all'interno del processo di sviluppo del Paese, e che devono farlo in maniera trasversale su tutti i suoi territori, senza che si corra il rischio di innescare processi divisivi e incentivare visioni che porterebbero ad accrescere sbilanciamenti e diseguaglianze già molto presenti. In questa cornice, è necessario ribadire l'importanza della capacità di fare sistema, attraverso una visione comune e una comune volontà di sviluppo, che tenga insieme tutte le Istituzioni locali e territoriali secondo il modello sussidiario della Repubblica già descritto dall’art. 114 della nostra Costituzione, che individua Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato come parte armonica e sinergica di un tutto e non come elementi isolati e conflittuali o peggio, gli uni subordinati gerarchicamente agli altri”, ha concluso Lo Russo. (Rpi)