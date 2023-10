Niger: leader militare Tchiani, il popolo deciderà delle future relazioni con la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa della cooperazione del Niger con la Francia dopo il ritiro delle sue forze militari “dipenderà dal popolo sovrano”. Lo ha dichiarato il leader militare e presidente di transizione del Niger, Omar Tchiani in un’intervista all’emittente locale “Télé Sahel”. “La ripresa della nostra cooperazione con la Francia dipende dal popolo sovrano. La colonizzazione è finita”, ha dichiarato Tchiani, per il quale dopo la partenza delle truppe francesi, richiesta dai militari al potere, “sarà il popolo del Niger a dettare le future relazioni con la Francia”. Il generale ha criticato i risultati della missione francese in Niger, che a suo avviso non ha mantenuto le promesse fatte. “Non solo non hanno cacciato i terroristi, (…) ma i terroristi diventano sempre più numerosi”, ha detto il generale golpista, per il quale dopo il rimpatrio dell’ambasciatore francese Sylvain Itté e il prossimo ritiro dei militari di Parigi, ora ci saranno “amici pronti ad aiutarci in una politica win-win, nel rispetto reciproco”. “Le risorse del Niger appartengono al popolo”, ha ribadito.(Res)