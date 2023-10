Autonomia: Lo Russo (sindaco Torino), pensare ad orizzonte Europeo con Stati Uniti d’Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi più che mai dobbiamo lavorare su un’idea forte di Stati Uniti d’Europa e farcene noi, come italiani, i promotori dando una svolta decisa al processo di maggiore integrazione e necessaria cessione di alcuni elementi di sovranità fondamentali per la costruzione e il consolidamento di questo modello. Non dobbiamo correre il rischio di considerare questi due piani, l’autonomia locale e il rafforzamento dell’identità europea, in antitesi tra loro. Le riforme nazionali e internazionali sono parti complementari dello stesso ragionamento, soprattutto ora che si è rappresentata con tutta la sua forza l’importanza di una risposta unitaria di scala continentale alle grandi sfide della contemporaneità. Pensiamo ad esempio al Covid e al conseguente sviluppo del Recovery Plan. O pensiamo al tema di stringente attualità della risposta europea ai fenomeni migratori”, ha concluso Lo Russo. (Rpi)