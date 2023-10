Legge bilancio: Tajani, inevitabile fare debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la prossima legge di bilancio si torna a fare debito. Riecco l'Italia spendacciona, si inizia già a dire a Bruxelles. "Non dipende da noi - spiega alla "Stampa" il vicepremier nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani - La situazione economica, con l'aumento dei tassi deciso a Francoforte dalla Banca centrale europea, rende inevitabile questa decisione. E poi c'è la questione Superbonus governata malissimo negli scorsi anni". Forza Italia è d'accordo sulla linea di azione della prossima legge di bilancio: costo del lavoro, salari e famiglie: "Sì, il taglio del cuneo fiscale resta una priorità, così come la detassazione di straordinari, premi di produzione e tredicesime. Anche la detassazione delle famiglie con almeno 3 figli mi sembra una buona idea". Quanto alle risorse: "Io ho messo sul tavolo il tema delle privatizzazioni. Come quella dei servizi portuali, ad esempio. Se si fa risparmiare lo Stato e si ottengono servizi migliori, non vedo perché dovremmo dire di no". Si teme un possibile downgrade del nostro debito. E nel governo, tra Fd'I e Lega, si inizia ad agitare la teoria del complotto dei poteri finanziari contro di noi: "Io non vedo complotti finanziari, al momento. Dobbiamo solo essere forti e dimostrare di essere affidabili. Per questo, ad esempio, mi sono battuto per scrivere meglio la norma sugli extraprofitti bancari, rassicurando i mercati e le istituzioni finanziarie. La presenza di Forza Italia al governo è determinante per rendere più credibile il Paese", ha concluso Tajani.(Res)