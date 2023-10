Migranti: Tajani, non comprendo la posizione tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista alla "Stampa" spiega che anche la Germania è "in campagna elettorale, quindi sono più vivaci, ma al di là di questo non riesco a comprendere la posizione tedesca. Mentre trattiamo un documento sui migranti, ci sono sette navi di Ong finanziate da Berlino al largo delle nostre coste. Se salvano migranti, è giusto che siano loro a farsene carico. Con la Francia, invece, stiamo lavorando bene". Una sentenza del tribunale di Catania ha dichiarato illegittimo il decreto migranti: "Il ministero dell'Interno impugnerà la decisione. Però la giustizia deve essere meno politicizzata. Non intendo dire che sia legata a un partito, ma che ci sia una certa ideologia dietro certe sentenze. Vedo un approccio un po' strano. Quei migranti vengono da Paesi sicuri, e il decreto serve anche per far capire a chi vuole venire in Italia che deve sottostare a regole severe. Non si può abusare della pazienza di un Paese". Poi aggiunge: "Dobbiamo mandare messaggi dissuasivi a chi vuole usare i trafficanti pervenire qui". In merito al blocco navale europeo proposto da Matteo Salvini il segretario di Forza Italia pensa che "difficilmente avrebbe successo. Servirebbero accordi con i Paesi d'origine dei migranti per poterli rimpatriare". La Tunisia, con cui l'Europa ha stretto un accordo, oggi dice che non è suo compito difendere i nostri confini dai loro migranti: "Tunisi non vuole che gli accordi siano solo sull'immigrazione. Vorrebbe un accordo più ampio". Ma ancora non sono arrivati i soldi promessi: "Arriveranno a giorni", ha concluso Tajani.(Res)