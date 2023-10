Auto: Calenda, stiamo perdendo il settore in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato il leader di Azione, Carlo Calenda, è stato alla Marelli ma gli operai se ne sono andati. "Ma quali operai! - dice l'ex ministro al "Corriere della Sera" - Il giorno prima la Cgil bolognese ha mandato una circolare in cui invitava tutti gli iscritti a presentarsi ai cancelli per difendere il sindacato, cioè Landini, da Calenda. Cose da stalinismo anni Cinquanta. Si sono presentati in trenta della Fiom. Quando io sono arrivato loro hanno fatto questa sceneggiata di andarsene ma poi sui social a me sono arrivate decine di messaggi di operai della Marelli che lì davanti non c'erano perché era sabato e l'azienda era chiusa. Gli operai sanno benissimo che non è stato fatto niente per difenderli". "La chiusura di quello stabilimento - continua - è parte del processo di chiusura dell'automotive in Italia. Mi farò fabbrica per fabbrica davanti ai cancelli di Magneti Marelli e di Stellantis per spiegarlo perché non mollo su questo. Il nostro Paese, dopo la guerra, è rinato sull'automotive e adesso non possiamo perdere questo settore in silenzio per fare un favore a Elkann. Anche perché ci sono fior di imprenditori della componentistica auto, da Bombassei in poi, che non solo continuano a investire in Italia ma danno anche vita a laboratori di ricerca e animano istituti tecnici superiori". (segue) (Res)