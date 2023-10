Auto: Calenda, stiamo perdendo il settore in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre - osserva ancora l'ex ministro - "negli stabilimenti francesi si producono un milione di vetture contro le 400 mila prodotte in Italia. Quindi quello che sta succedendo è che Landini che faceva la guerra totale a Marchionne quando in Italia si produceva un milione di veicoli commerciali e auto, oggi che ne produciamo 650 mila (cioè il 30 per cento in meno), sta zitto perché John Elkann ha fatto la mossa di comprarsi il maggior quotidiano nazionale della sinistra italiana". "Tant'è vero - incalza - che Landini rilascia una lunga intervista a Repubblica in cui parla della crisi del settore automotive senza mai nominare Stellantis . E queste cose bisogna dirsele perché sennò è una grande presa in giro degli operai e del Paese. Io sfido Landini a fare un confronto televisivo su quello che è successo su Stellantis e Marelli e sul silenzio del suo sindacato e di tutto il mondo della sinistra, inclusa Schlein, che è andata lì a dire il nulla, perché nessuno di loro è in grado di pronunciare la parola Stellantis per non fare innervosire Elkann e i suoi giornali", ha concluso Calenda. (Res)