Legge Bilancio: Durigon, col quoziente familiare meno tasse per chi ha più figli

- Non è vero, come dice il leader della Cgil Landini, che la manovra non ha "né coraggio né visione". Per Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, la seconda legge di Bilancio del governo Meloni "è difficile, ma sostenibile", aiuta "il lavoro povero e le pensioni basse". E introduce una misura innovativa: "Il quoziente famigliare: meno tasse per chi ha più figli". Secondo il segretario della Cgil il governo si sta vendendo due volte la stessa cosa, il taglio del cuneo. "Landini - spiega il sottosegretario a "Repubblica" - fa demagogia. Sa che non possiamo renderlo strutturale per non far alzare troppo la curva del debito. Ma si tratta di una misura che vale 10-11 miliardi. Non andava bene quando l'abbiamo introdotta perché era il Primo Maggio. Non va bene neanche ora? Il nostro obiettivo è aiutare il lavoro povero". Quanto al salario minimo: "Con noi non si farà. Non serve perché abbiamo il 94 per cento dei lavoratori coperti dai contratti collettivi nazionali. E sarebbe devastante per il salario mediano, abbassandolo. Piuttosto mettiamo un limite temporale al rinnovo dei contratti: ce ne sono alcuni scaduti da 8 anni. E impediamo il dumping contrattuale". (segue) (Res)