Legge Bilancio: Durigon, col quoziente familiare meno tasse per chi ha più figli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra è quasi tutta in deficit: "Stiamo agendo in modo prudente, intelligente e sostenibile, cercando spazi giusti per dare risposte in una fase critica che certo non ci permette di mettere tasse. Non mi aspetto una bocciatura né dall'Europa, né dai mercati, né dalle agenzie di rating. Non siamo un governo spregiudicato. E infatti lo spread è già sceso". In merito, infine, all'indicizzazione delle pensioni: "L'intervento fatto l'anno scorso vale due anni. In questo momento escludiamo di tornarci e pensiamo ai giovani, alle donne e ad alzare le pensioni minime", ha concluso Durigon. (Res)