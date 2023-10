Sardegna: Glencore, a rischio rilancio Portovesme per no Regione a progetto litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione del governo regionale di sottoporre a valutazione di impatto ambientale completa, il progetto dimostrativo per il recupero di litio e mix di metalli che compongono le nuove batterie per veicoli elettrici, è scoraggiante”. E' la posizione della Portovesme srl, azienda metallurgica controllata dalla Glencore. Il piano di riconversione, secondo Glencore, permetterebbe di rendere la Sardegna uno dei più grandi siti d’Europa per la produzione di materie prime critiche attraverso il riciclo delle batterie agli ioni di litio. “Portovesme ha agito e continua ad agire in maniera conforme a tutti i requisiti normativi relativi al progetto dimostrativo ed è disposta a fornire ulteriori dettagli e approfondimenti – si legge in una nota - La decisione del governo regionale si pone in aperta contraddizione con la strategia italiana di assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche”.La Glencore si riserva di valutare strategie alternative per un polo europeo di lavorazione dei materiali per batterie. (Rsc)