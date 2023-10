Legge Bilancio: Tremonti, non c'è un grande complotto, c'è un grande debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che "non c'è un grande complotto, c'è un grande debito". "Oggi - continua Tremonti - il problema non è se è alto o basso lo spread, ma il debito. Possiamo pure notare che lo spread, riferito al tasso tedesco, aveva più senso quando la Germania andava bene. Ma il problema resta il monstre del debito italiano". Forse, secondo Tremonti, "è utile ricostruire un po' del passato. La Prima Repubblica era in pareggio di bilancio fino agli anni Settanta. Poi il debito sale, in principio per giuste ragioni. Soltanto, poi tutto degenera e produce una democrazia del deficit che poi diventa deficit di democrazia. E segna la fine della Prima Repubblica". Il governo Meloni "arriva alla fine di un ciclo di finanza strana, diversa dal passato. E' cambiata la struttura del capitalismo, siamo in qualche modo alla fine di un ciclo e bisogna tenere gli occhi aperti. Anche se c'è un'enorme ricchezza privata, i prezzi si fanno dall'estero sui margini. E poi, c'è l'incerto stato dell'Unione, perché il vecchio Patto di stabilità è sospeso. E non si capisce se è meglio il vecchio o il nuovo, in una realtà storica che è unica nella storia moderna: Stati senza moneta e moneta senza uno Stato, con l'euro". (segue) (Res)