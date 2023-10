Legge Bilancio: Tremonti, non c'è un grande complotto, c'è un grande debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualcuno addirittura già parla di governo tecnico: "La soluzione certo non è un governo tecnico, che poi è un caso in cui l'aggettivo cancella il sostantivo. Stalin, che aveva potere e intelligenza, era astuto: se il Pil andava bene era 'l'eroico sforzo della classe operaia', se andava male 'le avverse stagioni'. Oggi nelle democrazie occidentali non si può fare. È necessaria la verità e serve la serietà. Questo governo viene dopo un decennio di finanza scriteriata sia per ciò che è stato fatto che per ciò che non è stato fatto". "Vuol dire - conclude Tremonti - che questo governo ha oggi enormi responsabilità. Ma sono convinto che avendo una grande forza parlamentare, abbia la possibilità di esprimere le politiche necessarie". (Res)