Ucraina: Tajani a Kiev per il Consiglio Ue, prevista riunione su ricostruzione di Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è in Ucraina, a Kiev, per partecipare a una sessione informale del Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea, al momento in corso. Lo riferisce una nota della Farnesina. Aperto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il Consiglio, presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, intende promuovere un confronto tra i 27 ministri e le autorità ucraine sulle modalità con cui proseguire il sostegno dell'Unione a Kiev , anche nell'ottica della ricostruzione post-bellica. A margine dei lavori del Consiglio, cui partecipa il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, il vicepremier avrà incontri bilaterali con le autorità ucraine. Tajani presiederà inoltre con il ministro della Cultura ucraino Karandieiev una riunione dedicata al Patronato italiano per la ricostruzione di Odessa. All'incontro parteciperanno il Governatore e il Sindaco di Odessa, il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri e il presidente della Fondazione Maxxi Alessandro Giuli, nonché associazioni di categoria e aziende partecipanti al Tavolo di Coordinamento Interministeriale dedicato alle prospettive di ricostruzione dell'Ucraina. (segue) (Res)