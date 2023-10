Ucraina: Tajani a Kiev per il Consiglio Ue, prevista riunione su ricostruzione di Odessa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sforzo italiano per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale culminerà nell'assunzione ufficiale del patronato per la ricostruzione della Città e della Regione di Odessa da parte dell'Italia attraverso un comunicato congiunto del vicepremier Tajani e del primo ministro ucraino Shmyhal. "L'Italia intende essere in prima linea nello sforzo di ricostruzione dell'Ucraina e in particolare di Odessa", ha dichiarato Tajani, il quale ha aggiunto che "vogliamo mettere al servizio degli amici ucraini le realtà d'eccellenza che il nostro Paese può vantare nel campo del restauro". Lanciato a luglio scorso nelle ore successive alla distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, il progetto italiano mira a raccogliere istituzioni culturali italiane e internazionali, studi di architettura e ingegneristica, aziende e soggetti economici, sul tema della rigenerazione urbanistica e architettonica delle città e del patrimonio culturale dell'Ucraina, dando vita a un hub europeo per la ricostruzione, con particolare attenzione alle infrastrutture sociali come le scuole e le istituzioni culturali. (Res)