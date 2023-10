Libia: ministro Esteri dell'est, Francia intervenuta in ritardo dopo ciclone Daniel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha compiuto in "ritardo" il suo dovere, annunciando due giorni dopo l'invio in Libia di un ospedale da campo per far fronte alle inondazioni dovute al passaggio del ciclone "Daniel". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Abdulhadi Lahweej, ministro degli Affari esteri del Governo di stabilità nazionale (Gsn) libico con sede nell’est del Paese. Parigi non ha agito "nella dimensione che volevamo", ha affermato il ministro, spiegando che il "messaggio di amicizia" inviato non è stato "sufficiente". Lahweej ha poi lanciato un appello alla Francia e alle aziende francesi affinché partecipino alla conferenza internazionale organizzata per la ricostruzione di Derna e delle altre città distrutte dal ciclone.(Frp)