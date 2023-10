Regno Unito: dopo revisione politiche ambientali aumenteranno tasse Ue su CO2 per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese britanniche che esportano verso i Paesi dell'Ue dovranno affrontare centinaia di milioni di sterline in tasse europee sulle emissioni di CO2 alle frontiere dopo il ridimensionamento da parte del primo ministri Rishi Sunak degli obiettivi climatici del Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times". Il mercato del Regno Unito che stabilisce il prezzo che i grandi produttori e le aziende energetiche devono pagare per ogni tonnellata di CO2 emessa, è crollato dopo che il governo ha indebolito diverse iniziative ambientali. I prezzi delle emissioni nel Regno Unito sono infatti scesi a meno della metà di quelli dell'Ue nei mesi recenti. L'imminente regime fiscale sulla CO2 dell'Ue cercherà di penalizzare i Paesi con costi notevolmente inferiori a quelli del blocco comunitario. Di conseguenza, la diminuzione dei prezzi delle emissioni nel Regno Unito significa che gli esportatori britannici verso l'Ue dovranno pagare le tasse europee quando queste entreranno in vigore nel 2026. (Rel)