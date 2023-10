Migranti: Minniti (Med-Or), la sfida è epocale, Mediterraneo è opportunità per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier migratorio è una sfida epocale e “l’errore più grande” sarebbe pensa che esista “un’unica soluzione, una via facile da percorrere”. Lo ha scritto il presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti in un editoriale pubblico sul “Foglio”. "L’errore più grande tuttavia sarebbe quello di pensare che esista un’unica soluzione, una via facile da poter percorrere, dimenticandosi della serie di cause e fattori diversi che determinano il fenomeno migratorio a cui stiamo assistendo. Ma è invece una sfida che si può affrontare e vincere, insieme con una visione e un profondo senso della realtà. Rinunciando così alla retorica. Iniziando, altresì, a guardare al Mediterraneo come una straordinaria opportunità, in cui l’Italia può giocare un ruolo centrale", ha scritto Minniti. L’ex ministro dell’Interno ha aggiunto che “le migrazioni non sono un’emergenza come si continua a pensare, in parti non piccole dell’Italia e dell’Europa. Sono, bensì, una componente strutturale di questo pianeta" strettamente legate “ai cambiamenti climatici”, ha proseguito Minniti. Proprio i cambiamenti climatici, ha aggiunto l’ex ministro, “da qui ai prossimi 30 anni, possono comportare lo spostamento di 1,2 miliardi di persone: oltre il 10 per cento dell’attuale popolazione mondiale”. Per questo motivo, "l'espressione 'flussi migratori' non regge più. Non riesce a darci fino in fondo il contesto nuovo dentro il quale ci stiamo già muovendo. E allora dovremmo forse iniziare a definire più semplicemente questi fenomeni come 'movimenti'", ha concluso Minniti. (Res)