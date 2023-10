Serbia: fonti stampa, nel 2022 speso quasi mezzo miliardo per modernizzazione esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la Serbia ha speso quasi mezzo miliardo di euro per la modernizzazione dell'esercito. Lo ha annunciato il portale "Balkan Security Network" secondo cui lo scorso anno il governo serbo ha investito circa 460 milioni di euro nella modernizzazione delle forze armate, mentre per quest'anno ne sono previsti circa 616 per lo stesso scopo. "Questa somma comprende tutti i tipi di armi, veicoli a motore, attrezzature mediche per l'Accademia medica militare e il sistema sanitario militare, il rifornimento delle riserve di materiale bellico e altro ancora", si legge nel testo. (Seb)