Migranti: Wadephul (Cdu), critiche Italia a fondi tedeschi per Ong sono giustificate

- Sono giustificate le critiche dell’Italia ai fondi stanziati dal governo tedesco a favore delle organizzazioni non governative, che soccorrono i migranti nel Mar Mediterraneo e forniscono loro assistenza in territorio italiano. È quanto dichiarato da Johannes Wadephul, deputato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Wadephul ha affermato che “di fatto, sebbene in maniera involontaria”, le ong “consentono alle disumane bande di trafficanti di esseri umani di svolgere i loro affari”. A questo scopo, ha quindi evidenziato il deputato del principale partito di opposizione al Bundestag, “non dovrebbero essere utilizzati i soldi dei contribuenti tedeschi”. Per Wadephul, infine, il governo federale dovrebbe concludere accordi sulla gestione di flussi migratori con gli Stati dell’Africa settentrionale. (Geb)