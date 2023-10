Siria: militare di Damasco ucciso in attacco fazione islamica Ansar al Tawhid a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare delle Forze armate di Damasco è stato ucciso e un altro è rimasto ferito nell’attacco sferrato dalla fazione armata islamica degli Ansar al Tawhid, lungo lasse di Al Malajah, nella campagna di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che la regione fa parte dell’area smilitarizzata chiamata “zona Putin-Erdogan”, in quanto frutto di un accordo concluso nel 2018 dai presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdigan. In risposta, l’artiglieria delle Forze armate siriane governative ha bombardato i villaggi di Maarat Alia e San, nella campagna sud-orientale di Idlib, la città di Maarat al Naasan, a est di Idlib, e il villaggio di Kafr Nuran, nella campagna di Aleppo. L’artiglieria di Damasco, inoltre, ha colpito una foresta nei pressi di Jabal al Zawiya, a sud di Idlib, e l’asse tra Kabana e Jabal al Akrad, a nord di Latakia. Nessuna informazione ufficiale è giunta finora sulla natura delle postazioni colpite, né sul bilancio delle vittime. (Res)