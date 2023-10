Napoli: colpi di pistola contro abitazione a Pollena Trocchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte a Pollena Trocchia, comune in provincia di Napoli. Ignoti hanno aperto il fuoco contro l'abitazione di un 43enne in via Camillo Benso conte di Cavour. I proiettili hanno danneggiato il muro di cinta dell’abitazione e un’auto. Nessuno è rimasto ferito. Sull'accaduto vi sono indagini in corso da parte dei carabinieri, sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della sezione operativa di Torre del Greco e quelli della tenenza di Cercola. (Ren)