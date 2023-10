Nagorno-Karabakh: ministra Esteri Francia domani in Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna effettuerà domani una visita in Armenia. Lo ha annunciato la titolare della diplomazia francese su X (ex Twitter). Colonna "reitererà in questa occasione l'impegno della Francia al fianco dell'Armenia" e "riaffermerà il sostegno della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Armenia", ha fatto sapere in un nota diffusa dopo l'annuncio il Quai d'Orsay. Colonna sarà ricevuta dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan. (Frp)