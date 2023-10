Regno Unito: Cleverly annuncia visita nelle Isole Falkland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Regno Unito James Cleverly ha annunciato che visiterà le Isole Falkland per affermare il controllo del Regno Unito su di esse dopo uno scontro con il governo argentino. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Cleverly ha dichiarato durante un incontro serale alla conferenza del Partito conservatore a Manchester ieri sera che avrebbe "reso assolutamente chiaro" che il Regno Unito sostiene il diritto all'autodeterminazione delle isole. Il governo britannico è stato coinvolto in una nuova disputa con l'Argentina sin da marzo, quando Buenos Aires ha ritirato un accordo di cooperazione con Londra e ha chiesto di organizzare dei colloqui tra i due Paesi riguardo alle Falkland. "Credo nel diritto delle persone all'autodeterminazione, e il popolo delle Falkland ha reso chiara la sua posizione", ha detto il ministro degli Esteri, aggiungendo: "E per ribadire questo punto, visiterò le Falkland perché penso che sia mio compito rendere assolutamente chiaro che è solo un governo conservatore può essere a proteggere gli interessi migliori di questo Paese".(Rel)