Italia-Thailandia: imprese, viceministro Valentini da oggi a Bangkok

- Il viceministro per le Imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, intraprende oggi una visita a Bangkok che si protrarrà sino al 4 ottobre. Il viceministro, accompagnato dall’Ambasciatore Paolo Dionisi, incontrerà il primo ministro thailandese Srettha Thavisin e altri membri del nuovo governo thailandese, tra cui il ministro dell’Interno e vice primo ministro Anutin Charnvirakul, il ministro dei Trasporti Suriya Juangroongruangkit, il ministro dell’Industria, Pimphattra Wichaikul, e il vice ministro degli Affari Esteri Jakkapong Sangmanee, con cui aprirà l’High Level Dialogue (Hdl). Giunto alla settima edizione, l’Hdl è un forum sulla collaborazione economica tra l’Italia e i paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Al seminario interverranno ministri ed esponenti economici di diversi paesi dell’area. Valentini incontrerà inoltre i responsabili degli enti di promozione economica thailandese, tra cui Eastern Economic Corridor (Eec), Board of Investiment of Thailand (BoI), Federation of Thai Industries, Chamber of Commerce of Thailand e i principali gruppi economici del paese, tra i quali Central - proprietario della Rinascente -, Minor - proprietario della catena alberghiera NH - e Thai Union - proprietario del tonno Mareblu -, al fine di rafforzare la collaborazione economica tra Italia e Thailandia ed incrementare il flusso di investimenti nelle due direzioni. (segue) (Com)