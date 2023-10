Italia-Thailandia: imprese, viceministro Valentini da oggi a Bangkok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, il commercio tra i due Paesi si attesta attorno ai 4,2 miliardi di euro l’anno (con una crescita del 26 per cento nel 2022 rispetto all’anno precedente). In Thailandia sono attive un centinaio di aziende italiane di diverse dimensioni, per uno stock di IDE nel 2021 (ultimi dati disponibili) di 542 milioni di euro. Durante la sua visita, il vice ministro Valentini parteciperà infine all’inaugurazione della nuova fabbrica di Vittoria Group in Thailandia, Vittoria Cotton Tyres Factory a Samutprakan, che sarà la prima fabbrica al mondo di pneumatici per biciclette a zero emissioni di carbonio e presiederà la riunione delle Camere di Commercio italiane nei paesi Asean. La missione si colloca nel solco della nuova strategia del governo presieduto da Giorgia Meloni nei confronti della regione dell’Indo-Pacifico, anche in vista della prossima Presidenza italiana del G7. (Com)