Giappone: fiducia settore manifatturiero in crescita nel terzo trimestre

- La fiducia del settore manifatturiero del Giappone ha registrato un miglioramento nel terzo trimestre di quest’anno, secondo il sondaggio “Tankan” curato dalla banca centrale di quel Paese. L’indice di fiducia misurato dalla Banca del Giappone è passato da 5 a 9 tra giugno e settembre scorsi, un dato superiore alle attese che suggerisce una generale tenuta dell’economia a dispetto delle criticità globali. Le grandi aziende giapponesi prevedono di incrementare la spesa in conto capitale del 13,6 per cento entro la fine dell’anno fiscale corrente, a marzo 2024. L’economia giapponese è cresciuta del 4,8 per cento nel secondo trimestre grazie a un balzo delle esportazioni, ma gli economisti si aspettano una lieve contrazione tra luglio e settembre a causa della debolezza della domanda globale.(Git)