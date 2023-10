Usa: Nord-est ancora alle prese con il fumo degli incendi in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le coltri di fumo causate dagli incendi boschivi in Canada torneranno a oscurare il Nord-est degli Stati Uniti da oggi, causando un forte peggioramento della qualità dell’aria a New York e nel Massachusetts. Lo hanno anticipato le autorità meteorologiche federali e degli Stati interessati. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha avvertito che secondo le previsioni il fumo raggiungerà la città stamattina.(Was)