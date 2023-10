Indonesia: oggi l’inaugurazione della ferrovia ad alta velocità Giacarta-Bandung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia inaugura oggi la sua prima linea ferroviaria ad alta velocità, che collega la capitale Giacarta a Bandung. La ferrovia, lunga 142 chilometri, riduce i tempi di percorrenza tra le due città da circa tre ore a meno di un’ora: i treni, forniti dalla Cina, possono raggiungere una velocità di punta di circa 300 chilometri orari. Le vetture, modificate per adattarli al clima tropicale indonesiano, trasportano circa 600 passeggeri e sono dotate di sistemi di sicurezza in caso di terremoti, alluvioni e altre condizioni di emergenza, secondo quanto riferito da funzionari locali. L’opera, un progetto da 7,3 miliardi di dollari realizzato dal consorzio cinese-indonesiano Pt Kcic e finanziato perlopiù dalla Cina nell’ambito della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), doveva entrare in servizio del 2019. (segue) (Fim)