Cina-Germania: vicepremier He, disposti ad approfondire cooperazione bilaterale

- La Cina è disposta ad approfondire la cooperazione con la Germania e ad inserire ulteriori energie positive nel partenariato strategico bilaterale. Lo ha dichiarato ieri il vice primo ministro cinese He Lifeng, in occasione del terzo dialogo finanziario ad alto livello Cina-Germania a Francoforte. Il dialogo è stato co-presieduto da He, che è anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese, e dal ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Questi ha affermato che la Germania è disponibile a rafforzare la cooperazione pratica con la Cina nei settori finanziario ed economico e a far progredire lo sviluppo delle relazioni Germania-Cina. Le delegazioni dei due Paesi si sono scambiate opinioni approfondite su questioni macroeconomiche, sulla governance economica globale e sulla cooperazione finanziaria Cina-Germania. Durante il dialogo, He e Lindner hanno partecipato congiuntamente alla Tavola rotonda finanziaria Cina-Germania. (Res)