Iraq: Baghdad respinge qualsiasi aggressione contro il territorio iracheno

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, il presidente della Repubblica, Abdul Latif Rashid, il presidente della Camera dei rappresentanti, Mohammed al Halbousi, e il presidente del Consiglio giudiziario, Faiq Zidan, hanno espresso il loro “rifiuto di qualsiasi aggressione contro il territorio iracheno, in quanto incompatibile con i principi di buon vicinato e minaccia alla sicurezza e alla stabilità” del Paese e della regione. Lo si legge in un comunicato diramato ieri dall’ufficio stampa del primo ministro. Sudani, Rashid, Halbousi e Zidan si sono incontrati, ieri, per discutere degli ultimi sviluppi relativi al fascicolo della sicurezza nel Paese. “I problemi e le divergenze si possono risolvere con il dialogo, la comprensione, la cooperazione e il coordinamento congiunto”. Durante l’incontro, inoltre, si è discusso dell’incidente avvenuto la scorsa settimana in una sala da cerimonie di Hamdaniya, nel quale, secondo il bilancio ufficiale, 87 persone hanno perso la vita, mentre altre 136 sono rimaste ferite. A tal proposito, si è sottolineata la necessità di un programma di sostegni alle famiglie delle vittime e ai feriti. In seguito, sono stati passati in rassegna i risultati della partecipazione del premier Sudani alla 78ma sessione dell’Assemblea generale dell’Onu, a New York. (segue) (Irb)